Александр Секулич – новый главный тренер «Локомотива-Кубань»

ив-Кубань» объявил о назначении Александера Секулича на пост главного тренера команды.

Последние пять лет 44-летний словенский специалист был ассистентом главного тренера чешского , до этого возглавлял словенский «Копер» (в сезоне-16/17).

В 2020 году Секулич возглавил сборную Словении. Под его руководством команда заняла 4-е место на Олимпийских играх-2020 в Токио, являясь при этом самой результативной на турнире (100,8 очка в среднем за встречу).

Одним из помощником Секулича станет Юрица Жужа, с которым они вместе работали в «Нимбурке» и завоевали золотые медали чемпионата Чехии.

Ранее «Локо» расстался с сербом Бранко Максимовичем, который возглавлял команду в статусе и.о. после увольнения Евгения Пашутина. Клуб финишировал на 4-м месте в лиге ВТБ.

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