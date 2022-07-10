«Никс» не будут использовать «сайн-энд-трейд» для подписания Джейлена Брансона

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«Нью-Йорк» планирует использовать место в платежной ведомости для подписания Джейлена Брансона и не будет заключать сделку «сайн-энд-трейд» с «Далласом», сообщает The Athletic.

По информации инсайдера Марка Стейна, сделка может быть официально завершена уже в понедельник.

Свободный агент Джейлен Брансон (25 лет, 185 см) собирается заключить с «Нью-Йорком» четырехлетний контракт на сумму около 110 миллионов долларов.

Джейлен провел за «Даллас» четыре сезона. В минувшем сезоне его показатели составили 16,3 очка, 3,9 подбора и 4,8 передачи в среднем за матч.

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