«Никс» не будут использовать «сайн-энд-трейд» для подписания Джейлена Брансона

«Нью-Йорк» планирует использовать место в платежной ведомости для подписания и не будет заключать сделку «сайн-энд-трейд» с «Далласом», сообщает The Athletic.

По информации инсайдера Марка Стейна, сделка может быть официально завершена уже в понедельник.

Свободный агент Джейлен Брансон (25 лет, 185 см) собирается заключить с четырехлетний контракт на сумму около 110 миллионов долларов.

Джейлен провел за четыре сезона. В минувшем сезоне его показатели составили 16,3 очка, 3,9 подбора и 4,8 передачи в среднем за матч.

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