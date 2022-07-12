Лука Дончич: «Надеюсь, у офиса «Далласа» остались опции по усилению состава»

Лидер «Мэверикс» поделился мнением о том, как офис финалистов Западной конференции проводит межсезонье.

«Даллас» выменял и подписал . Команду в качестве свободного агента покинул .

«Рынок только открылся. Надеюсь, у офиса «Далласа» еще остались дополнительные опции по усилению состава. Посмотрим, что они сделают.

Готов ли я к переменам и хочу ли побороться за титул, объединив с кем-то усилия? Я не думаю о переменах, моя цель – оставаться в «Далласе» и победить вместе с этой командой.

Никто не знает, что будет в будущем, но идея в том, чтобы победить вместе с «Мэверикс». Надеюсь, все получится», – сказал словенец.

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