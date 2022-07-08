«Хорнетс» не отменили квалификационное предложение Майлзу Бриджесу

По словам инсайдера Bleacher Report Джейка Фишера, не собирается отменять квалификационное предложение форварду , которому на прошлой неделе было предъявлено обвинение в домашнем насилии.

«Единственное, что я могу сказать – мне точно известно, что «Хорнетс» не отменили квалификационное предложение. У меня есть для этого твердые основания. И все, с кем я разговаривал в лиге, не ожидают, что «Хорнетс» его отменят», – заявил Фишер.

Ранее сообщалось, что «Шарлотт» может отменить квалификационное предложение Бриджесу, в таком случае форвард станет неограниченно свободным агентом.

Бриджес был арестован в Лос-Анджелесе после того, как избил жену. Игрок сам явился в отделение полиции. Позже его освободили под залог в 130 000 долларов. Судебное заседание по делу назначено на 20 июля.

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