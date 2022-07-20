Майлз Бриджес обвиняется в трех уголовных преступлениях

Окружной прокурор округа Лос-Анджелес объявил во вторник о возбуждении против форварда трех уголовных дел по статьям, которые связаны с домашним насилием.

Бриджес был арестован 29 июня в Лос-Анджелесе после того, как избил свою девушку на глазах у двух их детей. Игрок сам явился в отделение полиции. Позже его освободили под залог в 130 000 долларов.

Игрок обвиняется в нанесении телесных повреждений девушке и жестоком обращении с детьми. Бриджес должен предстать перед судом в среду.

«Дети, ставшие свидетелями насилия в семье, особенно уязвимы, и воздействие на них неизмеримо», — отметил окружной прокурор Джордж Гаскон.

Мишель Джонсон, мать двоих детей Бриджеса, прокомментировала инцидент в Instagram 1 июля, опубликовав несколько фотографий со своими травмами и медицинское заключение. У девушки были диагностированы удушение, сотрясение мозга, закрытый перелом носовой кости, ушиб ребра, многочисленные синяки, повреждение мышцы шеи.

24-летний Бриджес является ограниченно свободным агентом и претендовал на максимальный контракт.

Майкл Джордан опять уволил тренера – в этот раз того, кто справлялся. Похоже, это привычка