Окружной прокурор Лос-Анджелеса: «Мистер Бриджес будет привлечен к ответственности за свои действия»

Окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон сделал официальное заявление по поводу обвинений, выдвинутых против форварда .

«Насилие в семье вызывает физическую, психическую и эмоциональную травму, которая оказывает длительное воздействие на жертв. Дети, ставшие свидетелями насилия в семье, особенно уязвимы, и воздействие на них неизмеримо.

Мистер Бриджес будет привлечен к ответственности за свои действия, и наше Бюро по оказанию помощи жертвам будет оказывать поддержку жертвам в ходе этого сложного процесса», – сказал прокурор.

Во вторник против Бриджеса было возбуждено три уголовных дела по статьям, которые связаны с домашним насилием. Игрок обвиняется в нанесении телесных повреждений своей девушке и жестоком обращении с детьми. Он избил девушку на глазах у их детей.

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