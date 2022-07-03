«Хорнетс» могут отменить квалификационное предложение Майлзу Бриджесу

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Ожидается, что «Шарлотт» отменит квалификационное предложение Майлзу Бриджесу, которому в пятницу было предъявлено обвинение в домашнем насилии, сообщает инсайдер Эмилиано Карча.

Если клуб примет такое решение, форвард станет неограниченно свободным агентом.

Бриджес в среду был арестован в Лос-Анджелесе после того, как применил силу по отношению к жене Мишель Джонсон. У девушки диагностированы сотрясение мозга, закрытый перелом носовой кости, ушиб ребра, многочисленные синяки, повреждение мышцы шеи.

Игрок сам явился в отделение полиции. Позже его освободили под залог в 130 000 долларов. Судебное заседание по делу назначено на 20 июля.

Бриджес выступает за «Хорнетс» с 2018 года. 1 июля Майлз стал неограниченно свободным агентом. Игрок претендует на максимальный контракт.

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