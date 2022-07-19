Эндрю Уиггинс – об игре Карри: «До сих поражает. Как он все это делает?»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Эндрю Уиггинс Баскетбол

Форвард «Уорриорз» Эндрю Уиггингс признался, что до сих поражается тому, что удается проделывать на площадке разыгрывающему команды Стефену Карри.

«Каждый матч чем-то отличается, каждый раз что-то происходит. К этому нельзя привыкнуть, нельзя оставаться равнодушным.

Вот он попадает с середины площадки или просто бросает и сразу перестает смотреть на мяч и корзину, бежит в защиту. И каждый раз ты просто диву даешься. Как? Можно попытаться исполнить что-то такое на тренировке, но в игре вам не удастся даже добросить до кольца.

Как Стеф все это делает?» – заявил Уиггинс.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные