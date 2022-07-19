Эндрю Уиггинс – об игре Карри: «До сих поражает. Как он все это делает?»

Форвард «Уорриорз» Эндрю Уиггингс признался, что до сих поражается тому, что удается проделывать на площадке разыгрывающему команды .

«Каждый матч чем-то отличается, каждый раз что-то происходит. К этому нельзя привыкнуть, нельзя оставаться равнодушным.

Вот он попадает с середины площадки или просто бросает и сразу перестает смотреть на мяч и корзину, бежит в защиту. И каждый раз ты просто диву даешься. Как? Можно попытаться исполнить что-то такое на тренировке, но в игре вам не удастся даже добросить до кольца.

Как Стеф все это делает?» – заявил Уиггинс.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы