Функционер НБА: «Уорриорз» могут попытаться обменять Уиггинса после продления контракта»

По словам функционера одного из клубов НБА, «Голден Стэйт» может попытаться обменять форварда после продления его контракта.

«Вполне вероятно, что они обсудят продление контракта, возможно, заключат сделку, а затем попытаются его обменять», — сказал функционер в интервью журналисту Heavy.com Шону Девени.

«Голден Стэйт» планирует обсудить этим летом продление контракта с Уиггинсом. Сообщалось, что игрок претендует на максимальный контракт и может получить соглашение на три или четыре года с заработной платой около 37 миллионов долларов в год.

Следующий сезон станет последним по контракту новичка, который Уиггинс продлил в 2017 году, будучи игроком «Миннесоты». Форвард намерен подписать продление до того, как станет свободным агентом.

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