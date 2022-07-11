Эндрю Уиггинс: «Меня называли новым Леброном»

Форвард «Голден Стэйт» рассказал о давлении, которое он ощущал в начале карьеры из-за завышенных ожиданий.

«Я определенно ощущал давление, тем более что я из Канады. Я знал, что на меня смотрит весь город, вся страна. Вся страна хотела, чтобы у меня все получилось. Меня называли новым Леброном, и все такое. Не будет никогда нового Леброна. Он единственный в своем роде», – сказал Уиггинс.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?