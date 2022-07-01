У жены Майлза Бриджеса в результате нападения игрока НБА сотрясение мозга и перелом носовой кости

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Форвард Майлз Бриджес в среду был арестован в Лос-Анджелесе. 24-летний баскетболист НБА обвиняется в домашнем насилии.

Во вторник Бриджес вступил в конфликтную ситуацию с женой Мишель Джонсон и в какой-то момент применил силу.

По итогам нападения у Мишель диагностированы сотрясение мозга, закрытый перелом носовой кости, ушиб ребра, многочисленные синяки, повреждение мышцы шеи. Бриджес также душил женщину.

Мишель написала сообщение, в котором призналась, что больше не может молчать. 

«Я позволила ему разрушать мой дом, издеваться надо мной всеми возможными способами и травмировать наших детей на всю жизнь. Но это должно остановиться. Больше не допущу, чтобы он и люди из его окружения заставляли меня молчать, лгать, покрывая его и клеветать на саму себя. Мне страшно и больно за детей, которые были свидетелями всего этого. Я не ищу симпатии к себе, просто хочу, чтобы это закончилось», – написала супруга Бриджеса.

1 июля Бриджес становится свободным агентом, он претендует на максимальный контракт. 

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