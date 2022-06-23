Билл Симмонс сравнил Карри и Леброна за последние 10 лет: «Стеф гораздо ближе, чем все думают»

Известный журналист выбрал лучшего игрока последних десяти лет, сравнив разыгрывающего «Уорриорз» и форварда .

В завершившемся сезоне Карри догнал Леброна по чемпионским титулам (4).

«Был ли Карри лучшим игроком НБА за последние 10 лет? Люди сказали бы, что таким игроком был Леброн. Но сейчас у нас есть полное десятилетие от Карри, 2013-2022. Леброн за эти годы выдал 3-4 в финалах, в то время как Стеф – 4-2. У Леброна 7 попаданий в первые команды сезона, 1 попадание во вторую и 2 в третьи, одно из них он не заслужил. Карри 4 раза попадал в первые команды, 3 раза во вторые и 1 в третью. По набранным очкам они почти не отличаются, 18 тысяч у Леброна и 16,9 тысячи у Стефа. По показателю win shares Леброн немного лучше.

Записывая все это, понимаю, что Стеф оказался намного ближе, чем я ожидал. Я бы просто предположил, что лучшим был Леброн, но, скорее, это Леброн с волосами, все благодаря ему. Там все действительно очень близко, я удивлен», – написал Симмонс.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия