Деандре Эйтон: «Готов вернуться к работе с моими братьями»

Центровой Деандре Эйтон прокомментировал продление контракта с «Финиксом» в твиттере.

«Финикс! В этом месте я вырос, здесь меня выбрали на драфте, здесь появился на свет мой сын. У нас лучшие в мире болельщики. Я готов вернуться к работе с моими братьями 🔒», – написал Эйтон.

Эйтон 1 июля стал ограниченно свободным агентом и через несколько дней получил максимальный 4-летний контракт на 133 миллиона долларов от «Индианы». «Санз» воспользовались правом и повторили это предложение.

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?