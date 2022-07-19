Инсайдер: «Дюрэнт и Ирвинг понимают, что обмен вряд ли случится»

Инсайдер NJ.com Адам Загория описал нынешнюю ситуацию со звездами «Нетс» и , которые изъявляли желание покинуть бруклинсий клуб.

«Как рассказал источник в лиге, сами Дюрэнт и Ирвинг знают, что провести обмены с их участием крайне сложно, что это вряд ли произойдет. Сами «Нетс» вполне сознательно сделали осуществление трейда практически нереальным в смысле компенсации. Никто не станет удовлетворять их запросы.

Поэтому никто и не комментирует ситуацию. Обычно ведь Дюрэнт и Ирвинг никогда не стесняются и говорят, что думают.

Изначально они планировали уйти, но очень быстро поняли, что это не сработает», – информирует Загория.

Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?