Дарвин Хэм: «Уэстбрук, Леброн и Дэвис будут должны разделить нагрузку между собой»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Энтони Дэвис Дарвин Хэм Баскетбол

Новый главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, как он планирует использовать разыгрывающего Расселла Уэстбрука.

«Стиль, в котором мы будем играть, не только Расселл Уэстбрук, но и Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, заключается в том, что они будут должны разделить нагрузку между собой.

Я сказал Рассу, что главное, что я проповедую и буду проповедовать – это оборонительный настрой, способность защищаться на высоком уровне. Я бросил ему вызов, и он принял этот вызов. Иногда ему придется играть без мяча, иногда придется играть в роли инициатора. Иногда он будет получать мяч спиной к кольцу, иногда будет ставить заслон на пик-н-ролле», – сказал Хэм.

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