Дарвин Хэм: «Уэстбрук, Леброн и Дэвис будут должны разделить нагрузку между собой»

Новый главный тренер Дарвин Хэм рассказал, как он планирует использовать разыгрывающего .

«Стиль, в котором мы будем играть, не только Расселл Уэстбрук, но и и , заключается в том, что они будут должны разделить нагрузку между собой.

Я сказал Рассу, что главное, что я проповедую и буду проповедовать – это оборонительный настрой, способность защищаться на высоком уровне. Я бросил ему вызов, и он принял этот вызов. Иногда ему придется играть без мяча, иногда придется играть в роли инициатора. Иногда он будет получать мяч спиной к кольцу, иногда будет ставить заслон на пик-н-ролле», – сказал Хэм.

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