Колин Каухерд: «Леброн не будет бороться за титул впервые за 15 лет»

По мнению спортивного эксперта Колина Каухерда, не будут претендовать на титул в следующем сезоне.

«У Леброна впервые за 15 лет не будет шансов побороться за чемпионство. Забудьте о победе в чемпионате в следующем году, этого не произойдет. Вы действительно думаете, что будет здоров весь сезон? Думаете, ситуация с Уэстбруком изменится? Дарвин Хэм — тренер-новичок, у них нет скамейки запасных. Они слишком стары и не имеют игроков на пике карьеры», – заявил Каухерд.

Леброн готовится к своему 20-му сезону в НБА. За свою карьеру он 10 раз играл в финале, а в четырех случаях становился чемпионом (2012, 2013, 2016, 2020).

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?