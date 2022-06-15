Колин Каухерд: «Леброн не будет бороться за титул впервые за 15 лет»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Энтони Дэвис Колин Каухерд Дарвин Хэм Баскетбол

По мнению спортивного эксперта Колина Каухерда, «Лейкерс» не будут претендовать на титул в следующем сезоне.

«У Леброна впервые за 15 лет не будет шансов побороться за чемпионство. Забудьте о победе в чемпионате в следующем году, этого не произойдет. Вы действительно думаете, что Энтони Дэвис будет здоров весь сезон? Думаете, ситуация с Уэстбруком изменится? Дарвин Хэм — тренер-новичок, у них нет скамейки запасных. Они слишком стары и не имеют игроков на пике карьеры», – заявил Каухерд.

Леброн готовится к своему 20-му сезону в НБА. За свою карьеру он 10 раз играл в финале, а в четырех случаях становился чемпионом (2012, 2013, 2016, 2020).

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?

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