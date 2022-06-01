Чарльз Баркли: «Следующий сезон «Лейкерс» будет таким же, как этот»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт раскритиковал недавнее назначение Дарвина Хэма главным тренером «Лейкерс».

«Рад, что Дарвин получил такую возможность, он это заслужил. Он хороший парень. Посмотрим, какой из него тренер. Но послушайте, если один из тренеров примерно того же возраста, что игроки, команда не сможет хорошо выступать.

У «Лейкерс» проблемы. Их лучшему игроку будет 40. всегда травмирован. Очевидно, что проведет в команде еще один год. Самое плохое в этой ситуации то, что следующий сезон будет таким же, как этот. А потом просто станет на год старше, и тогда они расстанутся с Рассом», – заявил Баркли.

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