Тристан Томпсон был замечен на вечеринке в Греции в компании девушек

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленда» ранним утром в пятницу был замечен в клубе Bonbonniere на острове Миконос, Греция, в компании четырех девушек.

Видео и фотографии игрока НБА опубликовало издание TMZ. На кадрах видно, что две девушки уделяют баскетболисту особое внимание.

Несколько дней назад стало известно, что Томпсон и телезвезда Хлое Кардашьян ждут второго ребенка. Его родит суррогатная мать.

За 5 лет отношений Томпсон и Кардашьян расставалась и сходилась много раз, они успели пожениться и развестись. Баскетболист и светская львица воспитывают общую дочь, 4-летнюю Тру.

Кендалл Дженнер – самая популярная девушка среди игроков НБА. В ней долго видели «проклятие Кардашьян», но теперь ее избранник вышел в финал