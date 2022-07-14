У Тристана Томпсона и Хлое Кардашьян будет второй ребенок. Он родится от суррогатной матери

Игрок НБА Тристан Томпсон и телезвезда Хлое Кардашьян ждут второго ребенка. Его родит суррогатная мать.

Второй ребенок Тристана и Хлое был зачат в ноябре прошлого года.

Несмотря на скорое появление малыша, звездная пара, по слухам, не воссоединилась.

За 5 лет отношений Томпсон и Кардашьян расставалась и сходилась много раз, они успели пожениться и развестись. Баскетболист и светская львица воспитывают общую дочь, 4-летнюю Тру.

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