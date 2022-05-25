Хлои Кардашьян: «В Тристане Томпсоне много хорошего, но все видят только отношения между нами»

Американская телевизионная персона Хлои Кардашьян рассказала о своих отношениях с центровым «Чикаго» .

Томпсон и Кардашьян встречались с 2016 по 2019 годы. 12 апреля 2018 года у пары родилась дочь – Тру Томпсон.

«Это грустно, потому что у него тоже много хороших качеств, но никто их не видит. Они затмеваются личными вещами, которые происходят между нами. Я просто хочу, чтобы все получили еще один шанс быть счастливым и жить хорошо.

Я никогда никого не призываю прыгать в последний вагон, но я также думаю, что люди могут иметь свои собственные чувства и делать то, что хотят. Он всегда будет в моей жизни из-за Тру. Он отличный папа, и все, на чем мне действительно нужно сосредоточиться, это его отношения с Тру», – заявила Кардашьян.

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