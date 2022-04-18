Брэндон Дженнингс: «Буллс» отлично играли, пока не взяли Тристана Томпсона»

Теги Чикаго Кливленд НБА Брэндон Дженнингс Тристан Томпсон НБА плей-офф Баскетбол

Бывший игрок НБА Брэндон Дженнингс обвинил центрового Тристана Томпсона в спаде в игре «Чикаго».

«Буллс» отлично играли, пока не взяли Тристана Томпсона, но никто об этом не скажет. Да, у них были травмы, но они показывали отличный баскетбол.

Его выступление за «Кавальерс» задурило им голову», – написал Дженнингс в Twitter, но позже удалил пост.

«Буллс» приобрели Томпсона в феврале этого года. Первые девять сезонов карьеры центрового прошли в «Кавальерс», в составе которых он стал чемпионом НБА (2016).

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные