Ар Джей Барретт и Тайлер Хирро претендуют на максимальное продление

Форвард и атакующий защитник планируют продлить контракты в нынешнее межсезонье.

По информации инсайдера Bleacher Report Джейка Фишера, оба игрока претендуют на максимальное соглашение, по которому смогут заработать около 185 миллионов долларов за пять лет.

Ранее сообщалось, что «Хит» намерены предложить Хирро пятилетний контракт с суммарной заработной платой 125 миллионов долларов. «Никс» также планируют заключить долгосрочное продление с Барреттом в ближайшее время.

Оба игрока фигурируют в слухах о возможном обмене лидера «Юты» .

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?