«Портленд» – чемпион Летней лиги НБА-2022, Трендон Уотфорд – MVP

Теги Нью-Йорк Портленд НБА Летняя лига НБА Трендон Уотфорд Баскетбол

«Портленд» стал чемпионом Летней лиги НБА-2022, которая проходила с 7 июля в Лас-Вегасе.

В решающем матче «Блэйзерс» добились победы над «Нью-Йорком» со счетом 85:77 и оказались на вершине таблицы с показателями 4-1.

Это уже второй титул чемпиона Летней лиги для «Портленда». Ранее клуб становился победителем в 2018 году.

MVP нынешнего турнира был признан форвард «Блэйзерс» Трендон Уотфорд, который набрал против «Никс» 19 очков (7-15 с игры, 3-6 из-за дуги), а также совершил 7 подборов и 3 перехвата.

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