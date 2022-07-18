«Портленд» – чемпион Летней лиги НБА-2022, Трендон Уотфорд – MVP

«Портленд» стал чемпионом Летней лиги НБА-2022, которая проходила с 7 июля в Лас-Вегасе.
В решающем матче «Блэйзерс» добились победы над «Нью-Йорком» со счетом 85:77 и оказались на вершине таблицы с показателями 4-1.
Это уже второй титул чемпиона Летней лиги для «Портленда». Ранее клуб становился победителем в 2018 году.
MVP нынешнего турнира был признан форвард «Блэйзерс» Трендон Уотфорд, который набрал против «Никс» 19 очков (7-15 с игры, 3-6 из-за дуги), а также совершил 7 подборов и 3 перехвата.
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