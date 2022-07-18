Эдриан Воджнаровски: «Никс» и «Джаз» рано или поздно возобновят переговоры по Доновану Митчеллу»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Юта» и рано или поздно возобновят переговоры по обмену с участием атакующего защитника «Джаз» .

«Юта» и «Нью-Йорк» разговаривали на прошлой неделе, и я думаю, что у «Джаз» есть представление о том, чего хотят «Никс». Речь идет не об одной конкретной сделке, а о нескольких вариантах. Чем больше игроков они включат в сделку, тем меньше драфт-пиков они захотят отдать.

Я уверен, что «Никс» и «Джаз» рано или поздно возобновят переговоры. Возможно, это случится на этой неделе, возможно, на следующей или через три недели. Я думаю, что «Юта» не будет спешить.

«Нью-Йорк» заинтересован в том, чтобы заполучить Донована Митчелла, но я думаю, что они не готовы пожертвовать всем, чтобы заполучить его», – сказал Воджнаровски.

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