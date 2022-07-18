Юсуф Нуркич – в расширенном составе сборной Боснии и Герцеговины

Федерация баскетбола Боснии и Герцеговины объявила список игроков, которые будут готовиться к предстоящему Евробаскету-2022.
В составе боснийцев будет один игрок НБА — центровой «Портленда» Юсуф Нуркич. Также сборной поможет Джанан Муса, недавно подписавший контракт с «Реалом».
Расширенный состав сборной Боснии и Герцеговины:
Миралем Халилович, Эдин Атич, Джон Роберсон, Джанан Муса, Юсуф Нуркич, Эмир Сулейманович, Лука Гарза, Амар Алибегович, Амар Гегич, Кенан Каменяш, Сани Чампара, Исмет Сейфич, Риджад Авдич, Адин Врабац, Айдин Пенава, Юре Зубац, Харис Делалич , Александар Лазич.
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