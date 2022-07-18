Юсуф Нуркич – в расширенном составе сборной Боснии и Герцеговины

Федерация баскетбола Боснии и Герцеговины объявила список игроков, которые будут готовиться к предстоящему Евробаскету-2022.

В составе боснийцев будет один игрок НБА — центровой «Портленда» . Также сборной поможет , недавно подписавший контракт с «Реалом».

Расширенный состав сборной Боснии и Герцеговины:

Миралем Халилович, Эдин Атич, Джон Роберсон, Джанан Муса, Юсуф Нуркич, Эмир Сулейманович, , Амар Алибегович, Амар Гегич, Кенан Каменяш, Сани Чампара, Исмет Сейфич, Риджад Авдич, Адин Врабац, Айдин Пенава, Юре Зубац, Харис Делалич , Александар Лазич.

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