ЧМ-2023. Квалификация. Украина – Грузия, Черногория сыграет с Францией и другие матчи

Сегодня состоятся семь матчей квалификационного турнира чемпионата мира-2023 среди европейских сборных.

Украина в Риге сыграет с Грузией, Черногория встретится с Францией.

Чемпионат мира-2023

Квалификационный турнир

Группа Е

Венгрия – Португалия

1 июля. 19:00

Черногория – Франция

1 июля. 20:00

Положение команд: Франция – 4-0, Черногория – 2-2, Венгрия – 2-2, Португалия – 0-4.

Группа F

Болгария – Литва

1 июля. 19:00

Чехия – Босния и Герцеговина

1 июля. 21:00

Положение команд: Литва – 4-0, Босния и Герцеговина – 2-2, Болгария – 1-3, Чехия – 1-3.

Группа G

Украина – Грузия

1 июля. 19:00

Испания – Северная Македония

1 июля. 20:30

Положение команд: Грузия – 3-1, Испания – 3-0, Украина – 1-2, Северная Македония – 0-4.

Группа H

Исландия – Нидерланды

1 июля. 23:00

Положение команд: Италия – 2-1, Исландия – 2-1, Нидерланды – 0-2.

Группа А

Положение команд: Латвия – 4-1, Сербия – 3-2, Бельгия – 3-2, Словакия – 0-5.

Группа B

Положение команд: Греция – 3-1, Турция – 1-2, Великобритания – 1-2.

Группа C

Положение команд: Финляндия – 4-1, Словения – 3-2, Швеция – 2-3, Хорватия – 1-4.

Группа D

Положение команд: Германия – 4-1, Эстония – 2-3, Польша – 2-3, Израиль – 2-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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