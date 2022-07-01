ЧМ-2023. Квалификация. Украина – Грузия, Черногория сыграет с Францией и другие матчи

Сегодня состоятся семь матчей квалификационного турнира чемпионата мира-2023 среди европейских сборных.
Украина в Риге сыграет с Грузией, Черногория встретится с Францией.
Квалификационный турнир
Группа Е
Венгрия – Португалия
1 июля. 19:00
Черногория – Франция
1 июля. 20:00
Положение команд: Франция – 4-0, Черногория – 2-2, Венгрия – 2-2, Португалия – 0-4.
Группа F
Болгария – Литва
1 июля. 19:00
Чехия – Босния и Герцеговина
1 июля. 21:00
Положение команд: Литва – 4-0, Босния и Герцеговина – 2-2, Болгария – 1-3, Чехия – 1-3.
Группа G
Украина – Грузия
1 июля. 19:00
Испания – Северная Македония
1 июля. 20:30
Положение команд: Грузия – 3-1, Испания – 3-0, Украина – 1-2, Северная Македония – 0-4.
Группа H
Исландия – Нидерланды
1 июля. 23:00
Положение команд: Италия – 2-1, Исландия – 2-1, Нидерланды – 0-2.
Группа А
Положение команд: Латвия – 4-1, Сербия – 3-2, Бельгия – 3-2, Словакия – 0-5.
Группа B
Положение команд: Греция – 3-1, Турция – 1-2, Великобритания – 1-2.
Группа C
Положение команд: Финляндия – 4-1, Словения – 3-2, Швеция – 2-3, Хорватия – 1-4.
Группа D
Положение команд: Германия – 4-1, Эстония – 2-3, Польша – 2-3, Израиль – 2-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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