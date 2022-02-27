ЧМ-2023. Квалификация. Италия примет Исландию, Грузия встретится с Северной Македонией и другие матчи

Сегодня состоятся шесть матчей квалификационного турнира чемпионата мира-2023 среди европейских сборных.

В группе H, где выступает Россия, Италия примет на своей площадке Исландию.

Грузия встретится на выезде с Северной Македонией.

Чемпионат мира-2023

Квалификационный турнир

Группа H

Италия – Исландия

27 февраля. 22.30

Положение команд: Россия – 3-0, Исландия – 2-1, Италия – 1-2, Нидерланды – 0-3.

Группа Е

Португалия – Франция

27 февраля. 20.00

Черногория – Венгрия

27 февраля. 20.00

Положение команд: Франция – 3-0, Черногория – 2-1, Венгрия – 1-2, Португалия – 0-3.

Группа F

Литва – Босния и Герцеговина

27 февраля. 20.30

Чехия – Болгария

27 февраля. 21.00

Положение команд: Литва – 3-0, Босния и Герцеговина – 2-1, Болгария – 1-2, Чехия – 0-3.

Группа G

Северная Македония – Грузия

27 февраля. 22.00

Положение команд: Испания – 3-0, Грузия – 2-1, Украина – 1-2, Северная Македония – 0-3.

Группа А

Положение команд: Бельгия – 2-1, Сербия – 2-1, Латвия – 2-1, Словакия – 0-3.

Группа B

Положение команд: Греция – 2-1, Турция – 1-2, Беларусь – 1-1, Великобритания – 1-1.

Группа C

Положение команд: Швеция – 2-1, Финляндия – 2-1, Словения – 2-1, Хорватия – 0-3.

Группа D

Положение команд: Израиль – 2-1, Германия – 2-1, Эстония – 2-1, Польша – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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