ЧМ-2023. Квалификация. Италия примет Исландию, Грузия встретится с Северной Македонией и другие матчи

Сегодня состоятся шесть матчей квалификационного турнира чемпионата мира-2023 среди европейских сборных.
В группе H, где выступает Россия, Италия примет на своей площадке Исландию.
Грузия встретится на выезде с Северной Македонией.
Квалификационный турнир
Группа H
Италия – Исландия
27 февраля. 22.30
Положение команд: Россия – 3-0, Исландия – 2-1, Италия – 1-2, Нидерланды – 0-3.
Группа Е
Португалия – Франция
27 февраля. 20.00
Черногория – Венгрия
27 февраля. 20.00
Положение команд: Франция – 3-0, Черногория – 2-1, Венгрия – 1-2, Португалия – 0-3.
Группа F
Литва – Босния и Герцеговина
27 февраля. 20.30
Чехия – Болгария
27 февраля. 21.00
Положение команд: Литва – 3-0, Босния и Герцеговина – 2-1, Болгария – 1-2, Чехия – 0-3.
Группа G
Северная Македония – Грузия
27 февраля. 22.00
Положение команд: Испания – 3-0, Грузия – 2-1, Украина – 1-2, Северная Македония – 0-3.
Группа А
Положение команд: Бельгия – 2-1, Сербия – 2-1, Латвия – 2-1, Словакия – 0-3.
Группа B
Положение команд: Греция – 2-1, Турция – 1-2, Беларусь – 1-1, Великобритания – 1-1.
Группа C
Положение команд: Швеция – 2-1, Финляндия – 2-1, Словения – 2-1, Хорватия – 0-3.
Группа D
Положение команд: Израиль – 2-1, Германия – 2-1, Эстония – 2-1, Польша – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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