ЧМ-2023. Квалификация. Грузия – Испания, Северная Македония сыграет с Украиной и другие матчи

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Сегодня пройдут восемь матчей квалификационного турнира чемпионата мира-2023 среди европейских сборных.

Грузия встретится с Испанией, Северная Македония сыграет с Украиной.

Чемпионат мира-2023

Квалификационный турнир

Группа А

СЕРБИЯБЕЛЬГИЯ – 3:6 (доигровка прерванного матча)

4 июля. 20:00

Положение команд: Латвия – 5-1, Сербия  – 3-2, Бельгия – 3-2, Словакия – 0-6.

Группа Е

Португалия – Черногория 

4 июля. 21:00

Франция – Венгрия 

4 июля. 21:30

Положение команд: Франция – 4-1, Черногория – 3-2, Венгрия – 3-2, Португалия – 0-5.

Группа F

Литва – Чехия

4 июля. 19:30

Босния и Герцеговина – Болгария

4 июля. 21:00

Положение команд: Литва – 5-0, Чехия – 2-3, Босния и Герцеговина – 2-3, Болгария – 1-4.

Группа G

Грузия – Испания

4 июля. 18:00

Северная Македония – Украина 

4 июля. 19:00

Положение команд: Испания – 4-0, Грузия – 3-2, Украина – 2-2, Северная Македония – 0-5.

Группа H

Нидерланды – Италия 

4 июля. 20:30

Положение команд: Исландия – 3-1, Италия – 2-1, Нидерланды – 0-3.

Группа B

Положение команд: Греция – 3-1, Турция – 2-2, Великобритания – 1-3.

Группа C

Положение команд: Финляндия – 5-1, Словения – 4-2, Швеция – 2-4, Хорватия – 1-5.

Группа D

Положение команд: Германия – 5-1, Израиль – 3-3, Эстония – 2-4, Польша – 2-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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