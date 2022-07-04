ЧМ-2023. Квалификация. Грузия – Испания, Северная Македония сыграет с Украиной и другие матчи

Сегодня пройдут восемь матчей квалификационного турнира чемпионата мира-2023 среди европейских сборных.
Грузия встретится с Испанией, Северная Македония сыграет с Украиной.
Квалификационный турнир
Группа А
СЕРБИЯ – БЕЛЬГИЯ – 3:6 (доигровка прерванного матча)
4 июля. 20:00
Положение команд: Латвия – 5-1, Сербия – 3-2, Бельгия – 3-2, Словакия – 0-6.
Группа Е
Португалия – Черногория
4 июля. 21:00
Франция – Венгрия
4 июля. 21:30
Положение команд: Франция – 4-1, Черногория – 3-2, Венгрия – 3-2, Португалия – 0-5.
Группа F
Литва – Чехия
4 июля. 19:30
Босния и Герцеговина – Болгария
4 июля. 21:00
Положение команд: Литва – 5-0, Чехия – 2-3, Босния и Герцеговина – 2-3, Болгария – 1-4.
Группа G
Грузия – Испания
4 июля. 18:00
Северная Македония – Украина
4 июля. 19:00
Положение команд: Испания – 4-0, Грузия – 3-2, Украина – 2-2, Северная Македония – 0-5.
Группа H
Нидерланды – Италия
4 июля. 20:30
Положение команд: Исландия – 3-1, Италия – 2-1, Нидерланды – 0-3.
Группа B
Положение команд: Греция – 3-1, Турция – 2-2, Великобритания – 1-3.
Группа C
Положение команд: Финляндия – 5-1, Словения – 4-2, Швеция – 2-4, Хорватия – 1-5.
Группа D
Положение команд: Германия – 5-1, Израиль – 3-3, Эстония – 2-4, Польша – 2-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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