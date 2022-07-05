Определились участники второго раунда европейской квалификации ЧМ-2023

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Стали известны все участники, а также составы групп второго раунда квалификационного турнира чемпионата мира-2023 среди европейских сборных.

Три лучшие команды из каждой группы первого раунда прошли во второй раунд. Все команды сохранят результаты первого тура.

Во втором раунде каждая команда проведет по два матча с тремя командами из другой группы первого раунда. Три лучшие команды из каждой группы получат право на участие в чемпионате мира 2023 года.

Группа I

Греция, Латвия, Турция, Бельгия, Сербия, Великобритания.

Группа J

Германия, Финляндия, Словения, Израиль, Швеция, Эстония.

Группа K

Франция, Литва, Черногория, Чехия, Босния и Герцеговина, Венгрия.

Группа L

Испания, Италия, Грузия, Исландия, Украина, Нидерланды.

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