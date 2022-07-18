Новичок «Сперс» Джереми Сохан подколол Расселла Уэстбрука

Теги Лейкерс Сан-Антонио НБА Расселл Уэстбрук Джереми Сохан Малакай Брэнэм Баскетбол

Новичок «Сперс» Джереми Сохан и Малакай Брэнем публично сыграли в загадки во время пребывания в Лас-Вегасе, где проходили матчи Летней лиги НБА.

В одном из моментов Брэнему нужно было дать Сохану подсказку, чтобы он угадал слово «трипл-дабл». 19-летний баскетболист подколол Расселла Уэстбрука из «Лейкерс».

Брэнем: Расселл Уэстбрук часто это делает.

Сохан: Кирпичи?

Брэнем: Нет, нет, нет, нет!

Сохан (обращаясь к режиссеру): Мы можем это вырезать? 

Брэнем: Ну, набирает очки...

Сохан: Трипл-дабл.

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