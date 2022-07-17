Сотрудники «Лейкерс» считают отношения между Леброном и Уэстбруком «неловкими и напряженными»

Многие сотрудники характеризуют отношения между и как «неловкие и напряженные» в свете того, что произошло во время матча Летней лиги в этом месяце, пишет The Orange County Register.

Свидетельство напряжения между игроками было замечено неделю назад, когда Уэстбрук посетил один из матчей «Лейкерс» в Летней лиге, но сел рядом со скамейкой команды и не общался с партнером по команде Леброном Джеймсом. Джеймс также не подходил к Уэстбруку. Игроки покинули арену в разное время и через противоположные выходы.

Инцидент произошел на фоне слухов о том, что Джеймс хочет воссоединиться с бывшим одноклубником , с которым он выиграл чемпионат в «Кливленде» в 2016 году.

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