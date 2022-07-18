Джереми Сохан: «Не хотел проявить неуважение к Уэстбруку»

Новичок «Сперс» Джереми Сохан невольно подколол разыгрывающего .

Позже 9-й номер драфта прояснил в твите, что сделал это случайно.

«Это просто прикол, я не хотел проявить неуважение к Уэстбруку 😂 Это случилось в пылу, я просто участвовал в игре.

Уэстбрук был моим кумиром после того, как я начал смотреть . Мы назвали свою собаку Расселлом 😂», – написал 19-летний баскетболист.

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?

Твиттер Джереми Сохана