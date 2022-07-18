Джереми Сохан: «Не хотел проявить неуважение к Уэстбруку»

Теги Лейкерс Сан-Антонио НБА фото Расселл Уэстбрук Джереми Сохан Баскетбол

Новичок «Сперс» Джереми Сохан невольно подколол разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука.

Позже 9-й номер драфта прояснил в твите, что сделал это случайно.

«Это просто прикол, я не хотел проявить неуважение к Уэстбруку 😂 Это случилось в пылу, я просто участвовал в игре.

Уэстбрук был моим кумиром после того, как я начал смотреть НБА. Мы назвали свою собаку Расселлом 😂», – написал 19-летний баскетболист.

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Твиттер Джереми Сохана

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