Тренер Гонзаги: «Тандер» придется прогонять Холмгрена из зала. Он работяга»

Главный тренер Гонзаги Марк Фью рассказал о том, что выбранный под 2-м номером на драфте-22 экс-игрок команды посвящает очень много времени тренировкам.

«У Чета есть план действий, а еще он любит работать. «Тандер» временами придется буквально прогонять Холмгрена из зала, потому что он будет оставаться там, будет тренироваться, качаться.

Холмгрен с удовольствием смотрит видео с людьми из штаба. У него запредельная мотивация. Я узнал обо всем этом, когда мы еще работали над привлечением его в нашу команду, но когда увидел собственными глазами, то был невероятно впечатлен», – заявил Фью.

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