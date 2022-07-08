«Рокетс» предлагали «Мэджик» обменять Паоло Банкеро

обращался к с просьбой об обмене после того, как стало известно, что форвард будет выбран под первым номером драфта, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

В течение нескольких недель перед драфтом в СМИ обсуждалось, что отправится в «Мэджик» под первым номером, – в «Оклахому» под вторым, а Банкеро – в «Хьюстон» под третьим.

«Мы узнали, что «Орландо» выберет Банкеро, за 10 минут до драфта», – признался генеральный менеджер «Рокетс» Рафаэль Стоун.

«Мэджик» впервые сказали мне об этом лишь за несколько минут до выбора», – заявил агент Банкеро Майк Миллер.

Согласно источникам, «Рокетс» не стали бы предлагать «Мэджик» обмен, если бы были уверены, что им достанется Смит. Клуб боялся, что придется принимать решение по Холмгрену, не имея времени на изучение медицинских данных об игроке.

«Орландо» выслушал предложение «Хьюстона», но ответил твердым отказом.

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