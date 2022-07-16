Кайри Ирвинг сыграет в полулюбительской лиге в один день с Леброном

Разыгрывающий «Бруклина» и форвард Демар Дерозан планируют сыграть в полулюбительской Drew League в эту субботу.

Ранее появилась информация, что в матче лиги примет участие лидер . Калифорнийцы пытаются выменять Ирвинга в нынешнее межсезонье.

Инсайдер Дэйв Макменамин сообщил, что Кайри планирует сыграть в матче, который начинается в 11 часов по местному времени. Леброн начнет свое выступление в 13:45.

Drew League была основана в 1973 году, игры проводятся в Лос-Анджелесе. В матчах лиги участвовали Кобе Брайант, Пол Пирс, Крис Пол, Айзейя Томас, Метта Уолд Пис, Джон Уолл, Ник Янг и многие другие звезды .

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