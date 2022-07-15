Крис Бруссард: «Леброн не хочет объединяться с Кайри за счет обмена в «Бруклин»

Инсайдер Крис Бруссард оценил вероятность обмена форварда в «Нетс» к .

По слухам, Джеймс и Ирвинг хотят снова играть за одну команду, но клубы не могут договориться о сделке с участием Кайри.

«Леброн не хочет объединяться с Кайри за счет обмена в . Я разговаривал с человеком, который знаком с ситуацией, Джеймсу не хотелось бы этого.

«Лейкерс» относятся к Джеймсу с достаточным уважением, чтобы поступать с учетом его пожеланий. Если он не хочет обмена, его не будет. Леброн хочет выиграть чемпионат, но нельзя сказать, что он в настолько отчаянном состоянии, чтобы срывать семью в место, где им будет менее комфортно», – заявил Бруссард.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе