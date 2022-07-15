Крис Бруссард: «Леброн не хочет объединяться с Кайри за счет обмена в «Бруклин»

Инсайдер Крис Бруссард оценил вероятность обмена форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в «Нетс» к Кайри Ирвингу.
По слухам, Джеймс и Ирвинг хотят снова играть за одну команду, но клубы не могут договориться о сделке с участием Кайри.
«Леброн не хочет объединяться с Кайри за счет обмена в «Бруклин». Я разговаривал с человеком, который знаком с ситуацией, Джеймсу не хотелось бы этого.
«Лейкерс» относятся к Джеймсу с достаточным уважением, чтобы поступать с учетом его пожеланий. Если он не хочет обмена, его не будет. Леброн хочет выиграть чемпионат, но нельзя сказать, что он в настолько отчаянном состоянии, чтобы срывать семью в место, где им будет менее комфортно», – заявил Бруссард.
«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе