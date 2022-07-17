Леброн Джеймс: «Я на 100 процентов здоров»

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Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время субботнего матча полулюбительской лиги Drew League заявил, что полностью восстановился от травм прошлого сезона.

«Я на 100 процентов здоров», – сказал Джеймс ESPN во время первой половины встречи.

Субботний матч стал первым публичным выступлением 37-летнего игрока за последние три месяца. Леброн пропустил семь из восьми последних матчей регулярного чемпионата из-за растяжения связок левого голеностопного сустава. В общей сложности в сезоне-2021/22 форвард пропустил 26 встреч.

Леброн выступил в Drew League впервые с 2011 года. Звездный баскетболист завершил встречу с показателями 42 очка (18 из 36 с игры, 2 из 13 из-за дуги), 16 подборов, 3 передачи и 4 перехвата. Его команда Cheaters одержала победу со счетом 104:102.

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