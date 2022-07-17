Скип Бэйлесс – о промахе Леброна с линии в матче Drew League: «Кое-что никогда не меняется»

Известный эксперт прокомментировал выступление суперзвезды в матче полулюбительской лиги Drew League.

«Мне нравится, что Леброн сегодня играл в Drew League. Но он забросил всего 2 из 13 из-за трехочковой дуги? Он смазал штрафной, которые мог гарантировать его команде овертайм? Кое-что никогда не меняется», — написал Бэйлесс на своей странице в Twitter.

Звездный баскетболист завершил встречу с показателями 42 очка (18 из 36 с игры, 2 из 13 из-за дуги), 16 подборов, 3 передачи и 4 перехвата. Его команда Cheaters одержала победу со счетом 104:102.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе