Суперзвезда в субботу впервые с 2011 года принял участие в матче полулюбительской лиги Drew League.

Четырехкратный чемпион продемонстрировал свою преданность , заклеив на игровой майке логотип adidas, одного из крупнейших конкурентов Nike в индустрии спортивной одежды.

Звездный баскетболист завершил встречу с показателями 42 очка (18 из 36 с игры, 2 из 13 из-за дуги), 16 подборов, 3 передачи и 4 перехвата. Его команда Cheaters одержала победу со счетом 104:102.

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