Леброн Джеймс и Лавар Болл обнялись перед матчем Drew League

Звездный форвард поприветствовал перед началом субботнего матча полулюбительской лиги Drew League. Они обнялись и обменялись парой фраз.

Старший сын Лавара Лонзо Болл был одноклубником Леброна в «Лейкерс» в сезоне-2018/19.

Леброн выступил в Drew League впервые с 2011 года. Звездный баскетболист завершил встречу с показателями 42 очка (18 из 36 с игры, 2 из 13 из-за дуги), 16 подборов, 3 передачи и 4 перехвата. Его команда Cheaters одержала победу со счетом 104:102.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе