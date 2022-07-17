Леброн Джеймс и Лавар Болл обнялись перед матчем Drew League

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Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поприветствовал Лавара Болла перед началом субботнего матча полулюбительской лиги Drew League. Они обнялись и обменялись парой фраз.

Старший сын Лавара Лонзо Болл был одноклубником Леброна в «Лейкерс» в сезоне-2018/19.

Леброн выступил в Drew League впервые с 2011 года. Звездный баскетболист завершил встречу с показателями 42 очка (18 из 36 с игры, 2 из 13 из-за дуги), 16 подборов, 3 передачи и 4 перехвата. Его команда Cheaters одержала победу со счетом 104:102.

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