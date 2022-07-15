Утвержден состав участников соревнований РФБ на сезон-2022/23

В пятницу, 15 июля, состоялось заседание исполкома , на котором был утвержден состав участников соревнований в сезоне-2022/23.

Мужчины

Чемпионат России (34 команды)

лига (10):

«Зенит» (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва), УНИКС (Казань), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край), «Автодор» (Саратов), «Енисей» (Красноярский край), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Самара» (Самара), МБА (Москва).

Суперлига (16):

«Уралмаш» (Екатеринбург), «Руна» (Москва), «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), «Иркут» (Иркутск), «Университет-Югра» (Сургут), «Новосибирск» (Новосибирск), ЦСКА-2 (Москва), «Барнаул» (Алтайский край), «Химки» (Московская область), «Купол-Родники» (Ижевск), «Динамо» (Владивосток), «Уфимец» (Уфа)*, СШОР-«Локомотив-Кубань» (Краснодарский край), «Русичи» (Курск), «Тамбов» (Тамбовская область), «Зенит»-2 (Санкт-Петербург).

* «Уфимец» включен в состав участников условно до прохождения паспортизации в сезоне-2022/23.

Высшая лига (8):

«Металлург» (Магнитогорск), «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону), «Челбаскет» (Челябинская область), «Нефтехимик» (Тобольск), «Южный слон» (Ставрополь), «Грифоны» (Симферополь).

Кубок России (33):

«Зенит» (Санкт-Петербург), УНИКС (Казань), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Самара» (Самара), МБА (Москва), «Уралмаш» (Екатеринбург), «Руна» (Москва), «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), «Иркут» (Иркутск), «Университет-Югра» (Сургут), «Новосибирск» (Новосибирск), ЦСКА-2 (Москва), «Барнаул» (Алтайский край), «Химки» (Московская область), «Купол-Родники» (Ижевск), «Динамо» (Владивосток), «Уфимец» (Уфа)*, СШОР-«Локомотив-Кубань» (Краснодарский край), «Русичи» (Курск), «Тамбов» (Тамбовская область), «Металлург» (Магнитогорск), «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону), «Челбаскет» (Челябинская область), «Нефтехимик» (Тобольск), «Южный слон» (Ставрополь), «Грифоны» (Симферополь), ПАРМА-М (Пермский край), «Автодор»-2 (Саратов), «Самара»-2 (Самара), «Енисей»-2 (Красноярский край), «Грифоны-КФУ» (Симферополь).

* «Уфимец» включен в состав участников условно до прохождения паспортизации в сезоне-2022/23.

Женщины

Чемпионат России (33 команды)

Премьер-лига (12):

«Динамо» (Курск), УГМК (Екатеринбург), МБА (Москва), «НИКА» (Сыктывкар), «Надежда» (Оренбургская область), «Спарта энд К» (Видное), «Енисей» (Красноярский край), «Динамо» (Новосибирская область), «Самара» (Самара), «Динамо» (Москва), «Пересвет-ЮФУ» (Ростов-на-Дону), «Нефтяник» (Омская область).

Суперлига (12):

«Спартак» (Ногинск), «Динамо-Фарм» (Курск), «Казаночка» (Казань), МБА-2 (Москва), «Вологда-Чеваката» (Вологда), «Спарта энд К»-2 (Видное), «Платов» (Новочеркасск), «Ставропольчанка-СКФУ» (Ставрополь), «УГМК-Юниор» (Екатеринбург), «Спартак» (Санкт-Петербург), «Энергия» (Иваново), «Руна» (Москва).

Высшая лига (9):

«Юность» (Пензенская область), «Спартак»-2 (Ногинск), «Надежда»-2 (Оренбургская область), «Динамо»-2 (Новосибирская область), «Енисей»-2 (Красноярский край), «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары), «Вологжанка-Вологда-регион» (Вологодская область), «Славянка-Челбаскет» (Челябинская область), «Самара»-2 (Самара).

(26):

«Динамо» (Курск), УГМК (Екатеринбург), МБА (Москва), «НИКА» (Сыктывкар), «Надежда» (Оренбургская область), «Спарта энд К» (Видное), «Енисей» (Красноярск), «Динамо» (Новосибирская область), «Самара» (Самара), «Динамо» (Москва), «Пересвет-ЮФУ» (Ростов-на-Дону), «Нефтяник» (Омская область), «Спартак» (Ногинск), «Казаночка» (Казань), «Вологда-Чеваката» (Вологда), «Спарта энд К»-2 (Видное), «Платов» (Новочеркасск), «Ставропольчанка-СКФУ» (Ставрополь), «УГМК-Юниор» (Екатеринбург), «Спартак» (Санкт-Петербург), «Энергия» (Иваново), «Руна» (Москва), «Юность» (Пензенская область), «Енисей»-2 (Красноярский край), «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары), «Славянка-Челбаскет» (Челябинская область).

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