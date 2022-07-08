РФБ подписала соглашение с РУСАДА

Генеральный директор РАА Вероника Логинова и генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина подписали соглашение о сотрудничестве в области противодействия допингу в спорте, сообщает официальный сайт федерации.

Встреча состоялась в пятницу, 8 июля. Участники обсудили план по развитию системы антидопингового образования в федерации и договорились о реализации совместных проектов, направленных на профилактику нарушений антидопинговых правил.

«Очень важно, что мы подписали это соглашение. Мы ведем большую работу среди баскетбольного сообщества, направленную на борьбу с допингом, и планируем реализовывать новые образовательные проекты. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – заявила Наталья Галкина.

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