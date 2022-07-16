Леброн Джеймс планирует сыграть в матче полулюбительской Drew League

Звездный форвард в эту субботу планирует сыграть в матче полулюбительской Drew League.

Джеймс должен выступить в Drew League впервые с 2011 года, когда в НБА был локаут.

Drew League была основана в 1973 году, игры проводятся в Лос-Анджелесе.

В матчах Drew League играли Кобе Брайант, Пол Пирс, Крис Пол, Айзейя Томас, Метта Уолд Пис, Джон Уолл, Ник Янг и многие другие звезды .

«Балтимор – это героин и баскетбол». Культовой «Прослушке» 20 лет, один из ее легендарных эпизодов – игра между районами