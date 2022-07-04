Марк Стейн: «Леброн больше всех хочет видеть Ирвинга в «Лейкерс»

По словам инсайдера Марка Стейна, суперзвезда очень хочет воссоединиться с в лос-анджелесской команде.

«Я знаю, что Ирвинг на этой неделе был в Лос-Анджелесе, но это не тот источник, которому я полностью доверяю. Ходят слухи, что Леброн Джеймс активно поддерживает добавление Ирвинга в состав «Лейкерс».

Мне сказали, что Джеймс больше всех хочет видеть Ирвинга в «Лейкерс». Кроме того, какая еще команда обладает личностью размера Леброна, способной справиться с хаосом, который приходит с появлением Кайри? Вспомните, Джеймс нередко процветал в хаосе», – сказал Стейн.

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