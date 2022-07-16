Тони Паркер: «Каждый генменеджер считает Виктора Вембаньяму 1-м пиком драфта-2023, он уникален»

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Четырехкратный чемпион НБА, президент «Виллербана» Тони Паркер высоко оценил потенциал претендента на 1-й пик драфта-2023 Виктора Вембаньямы (18 лет, 218 см).

«Он хороший парень и очень-очень талантливый игрок. Трудно сказать, как высоко он сможет подняться. Именно поэтому я думаю, что каждый генменеджер в НБА считает его номером один на драфте. В его игре не существует потолка. Не могу сравнить его с кем-либо. Когда люди спрашивают меня об этом, я даже не знаю, что ответить.

Он уникален, потому что двигается и бросает, как защитник, но при этом имеет рост 218 сантиметров. Длина его рук просто невероятна. Он хочет побеждать, и его психология тоже на высшем уровне. В своих мыслях он хочет быть лучшим. Это его самая сильная сторона», – сказал Паркер.

В минувшем сезоне Вембаньяма провел за «Виллербан» 11 матчей в Евролиге, набирая в среднем 7 очков, 3,8 подбора и 2 блок-шота. В начале июля он перешел в «Метрополитан».

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