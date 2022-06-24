Выбранный «Кэвз» под 39-м номером Калифа Диоп проведет сезон-22/23 в «Валенсии»

Центровой Калифа Диоп (20 лет, 211 см), как ожидается, проведет предстоящий сезон в составе «Валенсии».

Диоп был выбран на драфте-2022 под 39-м номером. Клуб НБА хочет оставить сенегальца в Европе как минимум на один сезон.

Диоп стал обладателем награды «Восходящая звезда Еврокубка» по итогам сезона-21/22. Его «Гран-Канария» выдала результат 12-6 в регулярном чемпионате и дошла до четвертьфинала.

Диоп в 20 матчах набирал в среднем 7,2 очка и 4,6 подбора с показателем эффективности 12,6 балла за 15 с половиной минут на площадке.

Драфт НБА-2022. Банкеро – первый номер, «Никс» избавились от Кембы, в «Оклахоме» два Уильямса: Джейлен и Джейлин