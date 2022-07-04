Виктор Вембаньяма стал игроком «Метрополитана»

«Большой» (18 лет, 218 см) официально перешел в .

Стороны подписали 2-летний контракт.

Вембаньяма ранее решил покинуть через несколько дней после того, как президент клуба Тони Паркер заявил о намерении строить команду вокруг молодого игрока. Он воспользовался опцией игрока и стал свободным агентом.

В матчах Евролиги-21/22 Вембаньяма набирал 6,5 очка и 3,8 подбора в среднем за игру.

Вембаняма считается одним из претендентов на выбор под 1-м номером на драфте-2023.

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