Скаут НБА: «Вембаняма может быть Гобером в защите, Порзингисом в атаке и пасовать как Йокич»

Работающий в Европе скаут высоко оценил потенциал 18-летнего бигмена .

«Виктор добился больших успехов во всех аспектах игры, в защите, в атаке. Он способен бросать со все возрастающей дистанции от кольца, он прибавил в уверенности, что доказал в матче против «Милана». Он стал спокойнее и рассудительнее на площадке. Скажем так, Вембаняма может быть Гобером в защите, Порзингисом в атаке и пасовать как Йокич.

Если у него не возникнет проблем со здоровьем, если у него сохранятся желание и целеустремленность, то он способен стать еще одним выдающимся «большим» из Европы», – заявил скаут.

218-сантиметровый Вембаняма считается одним из претендентов на выбор под 1-м номером на драфте-2023.

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