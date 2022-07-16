Зак Лавин: «Морэнт сказал, что сделал бы Джордана? Мне бы его уверенность»

Теги Майкл Джордан Чикаго Мемфис НБА Зак Лавин Джа Морэнт Баскетбол

Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин прокомментировал слова разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта.

Джа заявил, что его уверенность в себе позволяет обыграть один на один любого, включая легендарного Майкла Джордана.

«Я бы хотел такую уверенность, как у Джа. Думаю, в конечном счете, это просто шутки и проявление любви. Мы говорим о вещах, которые невозможно проверить. Вы никогда не сыграете с ним. Чувак, Майкл Джордан – лучший баскетболист всех времен», – сказал Лавин.

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