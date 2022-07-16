Зак Лавин: «Морэнт сказал, что сделал бы Джордана? Мне бы его уверенность»

Атакующий защитник прокомментировал слова разыгрывающего .

Джа заявил, что его уверенность в себе позволяет обыграть один на один любого, включая легендарного .

«Я бы хотел такую уверенность, как у Джа. Думаю, в конечном счете, это просто шутки и проявление любви. Мы говорим о вещах, которые невозможно проверить. Вы никогда не сыграете с ним. Чувак, Майкл Джордан – лучший баскетболист всех времен», – сказал Лавин.

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