В эфире ESPN обсудили провокационную цитату Морэнта о Джордане, которую придумал пародийный аккаунт

Ведущие ESPN, включая , обсудили провокационную цитату лидера Морэнта о легендарном Майкле Джордане, которую баскетболист не произносил.

Приписываемые Морэнту слова придумал пародийный аккаунт Ballsack Sports.

«Если Майкл Джордан вдруг стал бы частью современной , то был бы еще одной суперзвездой. В лиге есть я, Стеф, Лука, Лиллард, Янг, а еще ребята вроде Леброна, Дюрэнта, Янниса и Кавая. Сейчас не та ситуация, когда есть одна выделяющаяся суперзвезда, сейчас есть несколько парней», – якобы сказал Морэнт.

«Эти люди сошли с ума 😂» – отреагировал Морэнт.

Самый прогрессирующий игрок минувшего сезона при этом недавно заявил, что обыграл бы Джордана 1 на 1.

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ESPN